Окупаційна влада Криму хоче перетворити півострів на "офшорну зону"

Представник окупаційної влади - губернатор Севастополя Сергій Меняйло запропонував організувати в Криму "зону підвищеної комфортності" - подобу офшору - замість діючої Вільної економічної зони (ВЕЗ).

Про це він заявив у п'ятницю під час Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ), передає ТАСС.

"Я б не став говорити "офшор", з одного боку, а, з іншого боку, на сьогоднішній момент ми можемо вже амнезувати дію на території Криму і Севастополя Вільної економічної зони. Є певні результати, але підсумки роботи показують, що потрібно шукати механізми для надання додаткової можливості зростання економіки", - сказав він. "Потрібні додаткові пільги і преференції для залучення як інвестора, так і капіталу", - пояснив Меняйло.

За словами Меняйла, близько $255 млрд концентрується в зонах з особливою юрисдикцією. "Я думаю, не погано було б, якби частина цих коштів надходила і працювала у нас. Очікуваний ефект появи "зони підвищеної комфортності" можна порахувати тільки приблизно, але всім зрозуміло, що він буде досить значний", - додав губернатор.

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Нагадаємо, нещодавно в світі розгорівся офшорний скандал, який отримав назву Панамагейт. 3 квітня німецька газета Süddeutsche Zeitung і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили розслідування "Панамські досьє", в якому мова йде про численні офшорні компанії, які використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами.

Розслідування базується на даних, що включають 11,5 млн документів, викрадених із серверів одного з провідних реєстраторів офшорів в світі - панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.