Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2547.5042 (15 квітня – 2564.7640)

100 EUR – 2874.6037 (15 квітня – 2885.8725)

10 RUR – 3.8572 (15 квітня – 3.8571)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,42/25,50 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6630/28,7510 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3820/0,3840 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4750 грн/дол., до цієї години укладено 552 угоди на суму 332,65 млн дол.