Fitch зберегло кредитний рейтинг Росії на рівні "BBB-"

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає ТАСС.

Рейтинг підтверджений "на тлі сильного зовнішнього балансу Росії і низької потреби у суверенному фінансуванні в умовах залежності від цін на нафту, ризиків з боку держуправління, низького потенціалу зростання та геополітичної напруженості", йдеться у повідомленні.

Fitch також відзначає зниження побоювань з приводу скорочення резервів на покриття відтоку капіталу і боргового навантаження.

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За прогнозом Fitch, профіцит рахунку поточних операцій в 2016 році виявиться достатнім для покриття очікуваного відтоку капіталу в розмірі $40 млрд. Fitch прогнозує дефіцит бюджету РФ в 2016 році на рівні 3,9% ВВП проти 2,4% в 2015 році при врахуванні середньої ціни на нафту на рівні $35 за барель.

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Fitch очікує, що інфляція в Росії залишиться вище таргету ЦБ РФ на рівні 4% до кінця 2017 року. При цьому поточне уповільнення інфляції до 7,3% у березні поточного року з 16,9% у квітні 2015 року малоймовірно призведе до пом'якшення монетарної політики ЦБ РФ у 2016 році.