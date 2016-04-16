Найвигіднішою валютою 2016 року визнана замбійська квача

За даними експертів економічного агентства Bloomberg, найвигіднішою валютою 2016 року стала замбійська квача, передає РБК.

Саме ця валюта за темпами зростання в 2016 році випередила інші 150 валют світу. З початку року національна грошова одиниця Замбії зросла до долара на 19,9%. Для порівняння, золото подорожчало на 16,3%.

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Зростання замбійської квачі пов'язане з підвищенням цін на мідь, оскільки ця країна за запасами мідних руд займає одне з провідних місць у світі.

Минулого року замбійська валюта впала на 42%. Однак у середині січня ціни на мідь досягли семирічних мінімумів, після чого пішли в ріст.