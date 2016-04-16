Новий міністр фінансів розповів про свої першочергові завдання

Новий міністр фінансів Олександр Данилюк вважає своїми найважливішими завданнями відновлення співпраці з МВФ і негайну системну реформу сфери держфінансів.

Крім того, на думку міністра, обов'язковим є виконання Коаліційної угоди. Про це він заявив в інтерв'ю DT.UA.

"Співпраця з МВФ. Також невідкладно, але з прицілом на більш довгострокову перспективу хочу розпочати системну реформу сфери держфінансів, поміняти роль самого Міністерства фінансів. Потрібно посилити роль цього відомства як функціонального, системного інструменту перетворення всіх сфер. Вважаю, що роль Мінфіну як двигуна реформ недооцінювалася, тому його потенціал використовувався далеко не повною мірою. Хоча з допомогою цього міністерства можна зробити дуже багато. Саме Мінфін з допомогою механізмів фінансування може стимулювати реформи і освіти, і медицини, і соціальної сфери", - підкреслив Данилюк.

Він заявляє, що змінивши моделі фінансування, в Україні можливо швидше реформувати будь-яку галузь, адже так, на його думку, створюються правильні мотивації для системності ходу реформ.

"Також обов'язковим для мене є виконання Коаліційної угоди. Адже саме в ній міститься перелік поставлених перед урядом завдань, і їх треба виконувати. Свого часу я брав участь у підготовці цього документа, а потім неодноразово критикував його невиконання. Тому для мене це — ще один пріоритет номер один. У цьому контексті бачу свою роль у підтримці реформи державної служби, яка розпочнеться 1 травня. Мінфін може і повинен стимулювати цю реформу. Також дуже важливою вважаю приватизацію. Це реальний інструмент боротьби з корупцією, в тому числі і з політичною. Приватизація в інтересах Мінфіну, насамперед", - підкреслив міністр.

Читайте такожМіністр фінансів Данилюк заперечує причетність до корупції та офшорів: "Я жодного разу не брав хабарів"

Крім того, серед ключових пріоритетів Данилюк назвав якісну зміну бюджетного процесу. "Бюджет 2017 року повинен бути принципово іншим: максимально прозорим, відкритим. Нам необхідна робоча бюджетна декларація. Зараз ми її будемо доопрацьовувати і вносити в парламент", - заявив міністр.

Нагадаємо, в МВФ заявили, що готові співпрацювати з новим урядом України.