Жителі окупованих районів Донбасу мають право на пенсії – Мінсоцполітики

Тимчасово непідконтрольні Києву райони Донецької і Луганської областей статусу окупованих на сьогоднішній день не мають і є невід'ємною частиною території України. Тому і їх мешканці мають право на виплати, незалежно від місця реєстрації. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева, передає DT.UA.

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"У нас є Закон про обов'язкове пенсійне страхування, а є Закон про пенсійне забезпечення, у ст. 85 якого сказано: "Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку за місцем проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання". Навіть якщо людина живе в Донецьку або Луганську, а отримувати пенсію хоче в Києві або Харкові, ми зобов'язані їй її виплачувати, незалежно від місця її реєстрації. Це загальна практика, яка існує в Україні. Неконтрольовані території в Донецькій і Луганській областях, наскільки я розумію, статусу окупованих на сьогодні не мають і є невід'ємною частиною території України. Відповідно, їхні жителі мають право на виплати, незалежно від місця реєстрації", - пояснив міністр.

Він зазначив, що влада не може платити пенсії в Донецьку і Луганську, тому що там йдуть військові дії, але "якщо людина приїхала і хоче отримати пенсію в Харкові чи у Львові, ми не можемо їй в цьому відмовити".

"Інша справа з держвиплатами ВПО. Якщо людина живе в Донецьку, а оформила документи, що нібито проживає в Харкові, то тут уже є питання. Але це функція не стільки Мінсоцполітики, скільки державних Міграційної і Прикордонної служб", - вважає міністр.

Додамо, колишній міністр соцполітики Павло Розенко заявляв, що пенсії, соціальні виплати та соціальну допомогу отримує тільки та людина, яка переїхала на територію, контрольовану владою, і постійно тут проживає.