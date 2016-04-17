Гройсман доручив МОЗ і МЕРТ розібратися із завищеними цінами на ліки в Україні

Прем'єр міністр Володимир Гройсман доручив Міністерствам охорони здоров'я та економічного розвитку врегулювати завищені ціни на ліки в Україні.

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"В Україні ціни на деякі ліки завищені і навіть в рази. Люди, яким вони вкрай потрібні, часом просто не мають за що їх купити. Доручив Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством економіки протягом тижня внести пропозиції, які могли б вплинути на формування вартості ліків", - написав Гройсман у своєму Facebook

"Неприпустимо, коли лікарні, де знаходяться діти зі страшними онкологічними захворюваннями не отримують своєчасно необхідні ліки. Вчора цю проблему, яка виникла в останні тижні, підняли на годині запитань до уряду. Відразу після цього, на одній з перших робочих нарад в уряді ми обговорили, що потрібно зробити, щоб протягом декількох днів забезпечити онкохворих дітей в лікарнях найнеобхіднішим", - додав голова Кабміну.

Як повідомлялось, учора Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розкритикував першого заступника міністра охорони здоров'я Олександру Павленко через проблеми з поставками ліків для онкохворих дітей.

"Діти не можуть чекати вівторка або наступного тижня, хвороба у них нікуди не дівається. Якщо ви не допрацювали, то ви про це скажіть і визнайте, дайте можливість, щоб це питання було вирішено. Якщо ні - залиште свою посаду, віддайте її тим, хто може зробити якнайшвидше", - сказав прем'єр-міністр.

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У свою чергу, Павленко заявила, що проблеми з постачаннями актуальні тільки для частини лікарень, до яких необхідні ліки надійдуть найближчим часом. Крім того, заступник міністра закликала парламент і уряд прискорити призначення нового міністра охорони здоров'я.