ЄБРР планує цього року інвестувати в Україну близько €1 мільярда

Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в українську економіку близько мільярда євро протягом цього року. Про це президент ЄБРР Сума Чакрабарті розповів "Голосу Америки".

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"Загалом ми плануємо і в цьому році інвестувати близько мільярда – хоча у нас немає чітко встановленої цифри, але за наявності реформ..." - прогнозує Чакрабарті.

Він нагадав, що ЄБРР давно співпрацює з Україною: "У нас були вдалі проекти, але країна не робила системних змін. На початку 2013 року ми прийняли рішення, що так тривати далі не може. Але після Майдану ми вирішили підтримати реформаторів дуже високим рівнем інвестицій. Україна стала нашим найбільшим ринком після Туреччини: 1 мільярд 200 мільйонів євро в 2014 році і 1 мільярд євро в 2015-му".

"У 2014 році багато компаній постраждали від рецесії. Ми вирішили надати їм робочий капітал, щоб вони просто продовжували працювати, не закрилися", - додав президент ЄБРР.

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