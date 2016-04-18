Британський Мінфін оцінив збиток від можливого виходу з Євросоюзу

Такий прогноз автори 200-сторінкової доповіді, яка поки офіційно не опублікована, приводять, виходячи з варіанту, при якому Євросоюз укладе з Великобританією таку ж торгову угоду, як з Канадою, передає Бі-бі-сі.

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Очікується, що в цьому випадку скорочення ВВП буде еквівалентне падінню річного доходу кожної британської сім'ї на 4,3 тис. фунтів (приблизно $6 тис.).

При цьому зазначається, що укладення торгового договору з Євросоюзом у разі виходу з нього ("канадський" варіант) буде для Великобританії не найвигіднішим, але і не найбільш програшним сценарієм.

Всього в доповіді розглянуто три можливі сценарії розвитку подій після виходу країни з Євросоюзу.

Крім укладення торгового договору автори доповіді припускають збереження членства країни в Європейському економічному співтоваристві (норвезький варіант) або торгівлю з ЄС за загальними принципами СОТ (російський варіант).

Найбільш вигідним автори доповіді вважають "норвезький" варіант, а найнезручнішим – "російський". "Канадський" був обраний для найбільш ретельного аналізу саме тому, що вважається середнім за вигодою.

При цьому в доповіді зазначається, що навіть при виборі найбільш вигідного, "норвезького" варіанту торгівлі з ЄС, британська економіка після виходу з Євросоюзу все одно понесе істотні збитки.

Міністр фінансів Джордж Осборн і раніше заявляв, що вихід з ЄС стане для Великобританії серйозним економічним шоком. У зв'язку з цим він пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити такого розвитку подій.

Про тяжкі наслідки виходу Великобританії з ЄС попереджав і Міжнародний валютний фонд. Його фахівці відзначали, що ці наслідки будуть спостерігатися як в регіональному, так і в глобальному масштабі.

Референдум про можливий вихід Британії з Євросоюзу пройде 23 червня цього року. Прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що вибір, який в цей день зроблять британці, буде остаточним і повторні референдуми проводитися не будуть.

При цьому сам Кемерон виступаєза збереження країною членства в Євросоюзі. Про це він оголосив після того як на переговорах з лідерами інших країн Євросоюзу зумів домогтися для Великобританії істотних поступок.