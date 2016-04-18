Активи банків України в лютому зросли майже на 3%

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за лютий поточного року зросли на 38 мільярдів гривень, або на 2,9%, - до 1,331 трильйона гривень за станом на 1 березня, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, з початку року активи працюючих банків України зросли на 77 мільярда гривень, або на 6,1%.

Загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, в лютому зросли на 43 мільярди гривень, або на 2,6%, - до 1,667 трильйона гривень на 1 березня. З початку року зростання загальних активів склало 96 мільярдів гривень, або 6,1%.

Зобов'язання працюючих банків України в лютому зросли на 19 мільярдів гривень, або на 1,6%, - до 1,197 трильйона гривень, капітал - на 19 мільярдів гривень, або на 16,4%, - до 134,36 мільярда гривень.

Також повідомляється, що протягом лютого кількість працюючих банків в Україні, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 3 - до 113 фінансових установ.

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Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України за січень поточного року зросли на 38,719 мільярда гривень, або на 3,1%, - до 1,293 трильйона гривень за станом на 1 лютого.