У Китаї встановлено розмір хабара, за який передбачається смертна кара

Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю постановили, що відтепер вища міра — смертна кара — буде застосовуватися стосовно чиновників, які отримали хабар, сума якого перевищує 460 тисяч доларів, передає Lenta.ru з посиланням на агентство «Сіньхуа».

Читайте такожПекін продовжує приборкувати Москву: Росія погодилася розмістити у себе підприємства КНРНа початку квітня 2016 року правозахисна організація Amnesty International повідомила про різке зростання кількості страт у світі. Перше місце за цим показником зайняв Китай. У трійку лідерів також увійшли Іран і Пакистан.

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін після свого приходу до влади в 2012 році розпочав масштабну антикорупційну кампанію. «Боротьба повинна вестися проти мух (дрібних хабарників) і проти тигрів (великих чиновників-корупціонерів)», — заявив він.

Метою оголошеної кампанії стало викорінення хабарництва серед офіційних осіб і підвищення авторитету партії серед населення. Зараз в Китаї під слідством перебувають десятки чиновників високого рангу і топ-менеджерів державних компаній.