Догляд за хворими в Німеччині став сферою діяльності "російської мафії" - ЗМІ

Організовані вихідцями з країн пострадянського простору амбулаторні служби по догляду за хворими та інвалідами обдурили лікарняні, страхові і соціальні каси Німеччини не менш ніж на один мільярд євро, передає Deutsche Welle з посиланням на результати розслідування Федерального відомства з кримінальних справ (BKA).

Як зазначається, відповідні конфіденційні документи є в наявності у суспільно-правової медіакомпанії Bayerische Rundfunk і газети Die Welt.

Читайте такожВ Європі і США почалися перевірки на предмет ухилення від сплати податків через офшориЗа даними журналістів, догляд за хворими у ФРН став сферою діяльності так званої "російської мафії". Організовані "російсько-євразійські" злочинні угруповання розробили безліч способів обману страхових кас, серед найпоширеніших - підробка звітів про надані послуги і залучення в оману самих пацієнтів, які займалися симуляцією. У випадках з пацієнтами, які потребують постійного догляду, злочинцям вдавалося отримувати до 15 тисяч євро на місяць за ненадані послуги.

Як заявили представники BKA, подібні злочини відбуваються по всій Німеччині, але найбільш поширені в таких федеральних землях, як Берлін, Північний Рейн - Вестфалія та Нижня Саксонія. Кожен п'ятий євро, виплачений німецькими страховими касами пацієнтам, які потребують догляду, міг незаконно піти до "російськомовних" злочинців. Розслідування BKA, проведене в 2015 році, тривало не менше шести місяців.

За даними Федерального статистичного відомства (Destatis), у ФРН близько 2,63 мільйона людей потребують амбулаторного або постійного догляду. 764 000 з них проживають у спеціальних закладах - будинках для людей похилого віку або інтернатах. В кінці 2013 року в країні налічувалося 13 030 таких закладів та 12 745 амбулаторних служб з догляду за пацієнтами.