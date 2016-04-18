ЄС став основним торговельним партнером України в поточному році (інфографіка)

Протягом січня-лютого 2016 року експорт товарів порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 21,3% та склав 4,7 мільярда доларів. Порівняно з січнем відбулося суттєве уповільнення темпів падіння експорту (у січні цей показник становив 31,9%), повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"У структурі експорту товарів найбільшу частку склала продукція АПК та харчової промисловості (42,9%), продукція металургії (22,4%) та машинобудування (11,8%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним торговельним партнером України в експорті товарів за 2 місяці 2016 року був Європейський Союз (44,4%), а Росія становила лише 7,9%.

Експорт товарів до країн ЄС (28) за 2 місяці 2016 року скоротився на 2,1% (у січні 2016 року скорочення експорту товарів складало 11,7%).

"Серед регіонів України найбільший негативний внесок у динаміку експорту товарів за 2 місяці 2016 року спостерігався по Дніпропетровській області (-6,7 відсоткових пунктів), м. Києву (-4,0 в.п), Запорізькій (-3,4 в.п.) та Донецькій (-2,8 в.п.) областях", - підкреслює видання.

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Разом з тим, протягом перших двох місяців 2016 року такі області, як Луганська (+1,1 в.п.), Львівська (+0,3 в.п) та Івано-Франківська (+0,1 в.п.), забезпечили позитивний внесок у динаміку експорту товарів.