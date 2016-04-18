Результат переговорів в США Лагард і Гонтаревої: місія МВФ найближчим часом прибуде в Україну

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд може найближчим часом направити до нашої країни місію для вивчення економічної ситуації і знайомства з новим урядом. Як повідомили в посольстві України в США, про це сказала глава МВФ Крістін Лагард у ході зустрічі з головою Національного банку України Валерією Гонтаревою у Вашингтоні.

Як наголошується, зустріч пройшла у рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку.

"Під час зустрічі Валерія Гонтарева означила першочергові завдання для України в реалізації реформ, передбачених програмою співробітництва з МВФ. Зі свого боку, Крістін Лагард (директор-розпорядник МВФ) відзначила готовність Фонду продовжувати підтримку нашої держави на шляху економічних перетворень, а також повідомила про приїзд місії Фонду до України найближчим часом", - повідомили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, затвердження нового уряду країни стало результатом подолання глибокої політичної кризи, у якій Україна перебувала останні кілька місяців. Формування уряду стало можливим після формування в парламенті нової коаліції на базі двох найбільших фракцій – "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Говорячи про майбутні завдання нового уряду, президент України Порошенко назвав безальтернативною співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На даний момент йде другий перегляд програми. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

На початку квітня МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,5%, а також погіршив прогноз інфляції за підсумками року до 15,1%. Одночасно Фонд зберіг прогноз по безробіттю у поточному році - на рівні 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.