В українських банках зростає частка іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за лютий 2016 року зросла на 0,4 в. п. – до 43,2% на 1 березня, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, з початку року частка іноземного капіталу в працюючих банках України скоротилася на 0,1 п. п.

Також повідомляється, що кількість працюючих банків з іноземним капіталом в Україні за лютий не змінилося і склало 41 фінустанова, в тому числі 17 банків зі 100% іноземним капіталом.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень 2016 року скоротилася на 0,5 п. п. – до 42,8% на 1 лютого.