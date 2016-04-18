Експерти спрогнозували, що чекає економіку України в найближчі роки

Експерти поліпшили прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на 0,1% - до 1,1%, але при цьому знизили прогнози на 2017 рік і 2018 рік - до 2,5% і 3%, відповідно.

Про це йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Водночас, експерти припустили, що інфляція за підсумками поточного року становитиме близько 15,4%, що трохи гірше від прогнозу уряду в 12%, але відповідає прогнозам ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду.

Водночас, за даними експертів, показник у 1,1% зростання ВВП є середнім значенням. На думку експертів, економіка за підсумками 2016 року може показати як негативну динаміку - до мінус 1,2%, так і зрости до 1,7%. При цьому, показник інфляції може як знизитися до 12,4%, що відповідає прогнозам уряду, так і зрости до 20%, що значно гірше за урядові прогнози, а також прогнози, видані Україні міжнародними фінансовими організаціями.

Експерти наголосили, що ключовими факторами, які впливають на економічну динаміку, в 2016 році стануть уповільнення відновлення світової економіки, дефіцит зовнішнього фінансування, ескалація конфлікту на сході країни, низька швидкість реформ, а також згортання інвестиційних програм через макроекономічну невизначеність. При цьому, ці самі чинники, як наголошується у прогнозі, будуть актуальні і для 2017 і 2018 років.

Читайте такожСвітовий банк оцінив падіння економіки України в 10%, прогноз на 2016 рік – 1% зростання

Раніше ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,5%, а також погіршив прогноз інфляції за підсумками року до 15,1%. У 2017 році економіка України, на думку МВФ, зросте на 2,5%.

При цьому Мінекономрозвитку України прогнозує зростання економіки за підсумками року на рівні 1% за інфляції 13,1%.