Україна розраховує отримати від МВФ цього року $5,5 мільярда

Україна розраховує у 2016 році отримати від ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду 5,5 млрд дол. кредитних траншів у рамках програми реформ, затвердженої у березні 2015 року. Про це йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Цей показник відповідає раніше озвученим прогнозам уряду, згідно з якими Україна планує отримати у 2016 році в цілому близько 10 млрд дол. із зовнішніх джерел, включаючи близько 5,5-5,8 млрд дол. від МВФ.

На думку експертів, у 2017 і 2018 роках обсяги кредитних коштів від МВФ зменшаться до 4 млрд дол. і 3 млрд дол., відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у січні Мінфін повідомив, що Україна цього року планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 млрд дол., включаючи 5,8 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 млрд дол. за нових кредитних програм від Світового банку. Від уряду США планується отримати 1 млрд дол., від уряду Японії - до 1,3 млрд дол., Швейцарії - 0.2 млрд дол., від ЄС - 1,2 млрд євро плюс додатково 170 млн євро грантів. Від уряду Польщі - 100 млн євро, від Німеччини - 300 млн євро плюс 150 млн євро на інвестпроекти. Від ЄБРР - 177 млн дол. на існуючі інвестпроекти плюс 1,1 млрд дол. на нові інвестпроекти, від ЄІБ - 175 млн дол. за існуючими проектами плюс 1,1 млрд дол. на інвестування нових проектів.

З надходженням коштів від міжнародних фінансових організацій, ключовою з яких є МВФ, будуть поповнятися золотовалютні резерви країни. Зокрема, Національний банк України прогнозує зростання золотовалютних резервів за підсумками 2016 року до 19,6 млрд дол., а в 2017 році - до 22,3 млрд дол. На поточний момент резерви становлять 12,722 млрд дол.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На даний момент йде другий перегляд програми. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.

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Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.