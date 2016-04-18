Гривня на міжбанку торгується по 25,52 за долар

У понеділок, 18 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,42/25,52 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7320/28,8420 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3770/0,3780 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,4958 гривні/долар, станов на цю годину укладено 150 угод на суму 61,56 мільйона доларів.