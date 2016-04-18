Дохід голови Фонду держмайна 2015 році скоротився в 3 рази – декларація

Дохід голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса в 2015 році скоротився в 3,3 рази – до 653,7 тисячі гривень з 2,16 мільйона гривень у 2014 році, говориться в опублікованій ним декларації на сайті відомства.

У тому числі заробітна плата Білоуса в минулому році склала 90,9 тисячі гривень, дохід від дивідендів та процентів – 306,9 тисячі гривень, страхові виплати – 18,7 тисячі гривень, дохід від продажу рухомого і нерухомого майна – 230 тисяч гривень.

У власності голови фонду знаходиться дві земельні ділянки площею 1300 квадратних метрів і 300 квадратних метрів, будинок площею 570,4 квадратних метрів та гараж на 18,2 квадратних метрів. Також в користуванні у нього знаходиться квартира площею 94,1 квадратних метрів.

Крім того, Білоус володіє 3 автомобілями: Audi 80 (1991 року випуску), Nissan Murano (2010 року випуску), Mercedes Benz GL 350 (2013 року випуску) і мотоциклом Harley Davidson Softail (2013 року випуску). В користуванні у голови фонду знаходиться Audi A8 2014 року випуску.

На рахунках у банках та інших фінансових установах у нього знаходиться 565,1 тисячі гривень.

Члени сім'ї Білоуса заробили минулого року 246,2 тисячі гривень. Зокрема, дохід від дивідендів та процентів склав 225,2 тисячі гривень, інші види доходу – 20,9 тисячі гривень.

У власності родини голови фонду перебуває земельна ділянка площею 900 квадратних метрів, квартира площею 94,1 квадратних метрів та автомобіль Mercedes Benz G63 AMG 2013 року випуску.

На рахунках в банках та інших фінустановах у сім'ї Білоуса знаходиться 89,1 тисячі гривень, розмір внеску в статутний капітал підприємства склав 50 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2015 року Верховна Рада прийняла постанову про призначення Білоуса головою Фонду держмайна.

До березня минулого року він очолював Державну фіскальну службу. Був призначений на цю посаду в березні 2014 року, однак через рік пішов у відставку в результаті ініційованого особисто прем'єр-міністром України розслідування діяльності керівництва служби. Результати розслідування показали неефективність роботи ГФС в боротьбі з тіньовим бізнесом та податковими ямами.