Експерти назвали курс гривні на найближчі три роки - опитування Мінекономрозвитку

Курс гривні до долара США за підсумками поточного року може становити в середньому 26,7-28 грн за долар, йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому експерти припускають, що середній курс залишиться на значенні 28-29 грн за долар протягом двох наступних років.

Разом з тим, експерти наголошують, що представлені значення є середніми. У разі посилення негативних факторів курс опуститься до 33 грн за долар у 2016 році до 36,5-38 грн за долар у 2018 році. У разі позитивної економічної динаміки курс зміцниться на значенні 24,9 у 2016 році і 25-26 грн за долар у 2018 році.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,42/25,52 грн/дол.