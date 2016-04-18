НБУ не зможе заперечувати провину у банкрутство "Хрещатика" - ЗМІ

Національний банк України більше не зможе заперечувати провину у банкрутство банку "Хрещатик". Про це пишуть "Коментарі". Як зазначає видання, екс-глава "Хрещатика" Дмитро Гриджук докладно відповів на заяву представників НБУ, продемонструвавши, що ні менеджмент, ні акціонери не планували "сдавать2 банк.

"Гриджук дав зрозуміти, що озвучені з боку НБУ звинувачення безпідставні. За його словами, банк був ринковим і повністю відповідав ринковим тенденціям по всіх напрямках – формування бази фондування, всіх видах ризиків, валютними депозитами і кредитами і т. д.", - пишуть "Коментарі".

Видання відзначає, що керівництво банку планувало подальший розвиток і підготувало програму реструктуризації, яка містить нову бізнес-модель банку, SWOT-аналіз та реальні шляхи досягнення цілей.

Гриджук також акцентував увагу на тому, що "Хрещатик" вже два роки не видавав кредитів компаніям акціонерів, тому заяви про преференції для них є абсурдними.

"Компанії без "живих" грошових потоків, з "порожнім" балансом апріорі не могли отримати в "Хрещатику" кредит. Про це свідчить навіть частка проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку станом на 1 квітня 2016 року вона складала близько 36% порівняно з 70% у банківській системі", - заявив екс-глава "Хрещатика".

Банк практично з дня свого заснування (у травні мали відзначати його 23-річчя) займався спільними проектами зі столичним муніципалітетом. В "Хрещатику" обслуговувалося 201 комунальне підприємство з 400.

"Саме величезна заборгованість комунальних підприємств, а також кредити за соціальними програмами (а аж ніяк не позики компаній акціонерів, як намагаються представити в НБУ) були основним джерелом проблемної заборгованості", - пишуть "Коментарі".

"Заява Гриджука справді дуже схожа на "пенальті в ворота Гонтаревої та Рожкової. Після такого удару голови НБУ та її заступнику вже буде складно заперечувати відповідальність за знищення "Хрещатика", - резюмує видання.

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Як повідомлялося, раніше в.о. голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що 5 квітня 2016 року "Хрещатик" була введена тимчасова адміністрація НБУ, оскільки банк не заробляв грошей, а його діяльність суперечила логіці ведення банківського бізнесу.

На думку екс-заступника голови НБУ Олександра Савченка, банк "Хрещатик" був життєздатним, і його можна було б врятувати, якби держава внесла кошти для підтримки його ліквідності. Експерт упевнений, що НБУ застосовує "формальний" підхід до вибору банків для ліквідації.

За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалка, на найближчому засіданні буде розглянуто роль керівництва НБУ в доведенні "Хрещатика" до банкрутства.