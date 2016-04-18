Екс-голова МВФ фігурує в "панамських документах" - ЗМІ

Колишній директор-розпорядник МВФ, екс-заступник голови уряду Іспанії Родріго Рато фігурує у так званих "панамських документах", повідомляє Прайм з посиланням на іспанську газету El Confidencial.

Юридична компанія з Гібралтару Finsbury Trust & Corporate Services Limited, яка надавала послуги з ліквідації компаній Red Rose і Westcastle Corporation, пов'язаних із Рато, в 2013 році зверталася за послугами до Mossack Fonseca. Всього були виведено, за даними газети, 3,6 мільйона євро.

Red Rose почала працювати у листопаді 2005 року, тобто коли Рато був директором МВФ. Вона працювала до 2013 року. Westcastle Corporation була створена в грудні 1993 року, коли Рато був представником Народної партії у парламенті.

Сам Рато заявив, що у нього зараз немає ніяких компаній в офшорах, і що він "заплатив всі необхідні податки".

Колишнього директора-розпорядника МВФ, екс-міністра економіки Іспанії і екс-керівника найстарішого банку Іспанії Caja Madrid (у 2011 році став частиною банківського конгломерату Bankia) Рато звинувачують в Іспанії у фінансових махінаціях.

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Нагадаємо, німецька Sueddeutsche Zeitung на початку квітня опублікувала документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, які свідчать про причетність низки світових лідерів до офшорних схем.