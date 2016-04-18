У Мінекономрозвитку очікують $19,4 мільярда резервів до кінця року

Золотовалютні резерви Національного банку України за підсумками 2016 року складуть близько 19,4 мільярда доларів, йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Зазначається, що заявлений показник є середнім значенням. За умови позитивного розвитку економіки та результативної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, обсяг резервів за підсумками року може зрости, на думку експертів, до 27,4 мільярда доларів. У разі посилення негативних факторів, обсяг резервів не перевищить статистичного значення на початок року - 13,4 мільярда доларів.

Ключовими факторами, які негативно впливають на економічну динаміку, 2016 року стануть уповільнення відновлення світової економіки, дефіцит зовнішнього фінансування, ескалація конфлікту на сході країни, низька швидкість реформ, а також згортання інвестиційних програм через макроекономічної невизначеності.

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Ці ж чинники, як наголошується в прогнозі, будуть актуальні і для 2017 і 2018 років. У зв'язку з цим експерти прогнозують, що обсяг резервів НБУ в наступні два роки складе в середньому 20,2-21,2 мільярда доларів.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця поточного року очікується на рівні 19,6 мільярда доларів.