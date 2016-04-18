Фіскальна служба втратила понад 500 тисяч документів - ЗМІ

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров 1 квітня підписав наказ №278 з назвою «Про результати перевірки».

Як випливає з тексту наказу, копію якого наводить Hubs, "...в результаті збою в роботі АІС "Управління документами" (з 6 по 11 грудня 2015 року) на рівні ДФС втрачено близько 3 Терабайт інформації (близько 531 тис. електронних документів, 26 тисяч даних у реєстраційних картках, 4,1 тис. реєстраційних карток (...), 3,1 тис. контрольних карток і т. д.".

Як зазначає видання, примітно як і те, що «збій» тривав цілих шість діб, так і те, що обсяг безповоротно втраченої інформації вимірюється терабайтами, а її перелік настільки великий, що перевіряючі вирішили обійтися черговим «і так далі».

"Кількість втраченої внутрішньої кореспонденції і на рівні територіальних органів не встановлена", - сказано в документі. Ця розшифровка свідчить про те, що навіть у самій ДФС не знають, яка саме інформація була втрачена, відзначає видання.

Посилання на документ ДФС.

Ще більш примітно, що розпорядження №22-р про проведення перевірки вийшло лише 3 лютого 2016 р. – тобто через два місяці після катастрофи у веденні баз даних, коли вона, мабуть, і була виявлена.

З технічної сторони подія пояснюється виникненням та накопиченням помилок в системі зберігання даних Hitachi VSP, які призвели до неможливості створення резервної копії системи і втрати даних (06-11.12.15 р.)». Причиною чого стали «перегріви серверного обладнання, спричинені неналежною роботою системи охолодження, збої в роботі, вимикання електроенергії, відсутність документації на обладнання, розміщене в серверному приміщенні, відсутність обслуговування системи зберігання даних».

Якщо грунтуватися на даних перевірки, то можна зробити відповідний висновок про системні грубі порушення у зберіганні інформації в держоргані, через який проходять основні дані про рух податків у країні: інформація про більш ніж 85% доходів зведеного бюджету, дані про нарахування податкових зобов'язань та їх погашення, інформації про відшкодування ПДВ та порушення податкового законодавства, про реєстраційні дані платників податків та їх відносини з контрагентами, і ще безліч іншої інформації, зазначають у виданні.

Також з наказу №278 випливає, що перші збої в роботі систем проявилися ще влітку 2014 року. Ніяких заходів вжито не було. Як не було і перевірок щодо попередніх випадків втрати інформації.

Головним наслідком перевірки стало звільнення з займаної посади заступника директора департаменту розвитку IT Дороніна Д. В., який і був призначений «козлом відпущення», а також винесення дисциплінарних стягнень декільком співробітникам, резюмує видання.