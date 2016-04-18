Гройсман закликав нового міністра соцполітики надавати допомогу тільки тим, кому вона дійсно потрібна

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив новопризначеного міністра соціальної політики України Андрія Реву колективу міністерства і закликав перерозподіляти соціальну допомогу таким чином, щоб її отримували ті, кому вона дійсно потрібно. Про це повідомив прес-секретар голови уряду Дмитро Столярчук в Twitter.

«Необхідно концентрувати допомогу для тих, хто її дійсно потребує», - цитує Гройсмана його прес-секретар.

Пізніше в прес-службі уряду також розповіли, що Гройсман звернув увагу співробітників Мінсоцполітики на те, що від ефективності роботи всього міністерства залежать можливості «кожної української сім'ї пережити кризу та виклики, які стоять перед країною».

«Передумовою розвитку соціальної сфери є відродження національної економіки. Це залишається пріоритетом роботи нового уряду. Ми розуміємо, що тільки те, що ми можемо заробити, ми можемо інвестувати в якість життя кожного українця, - сказав Гройсман. - Завдання, покладене на міністерство, - забезпечити турботу, розуміння людей, якісне обслуговування, мінімізувати черги і труднощі. Треба допомогти тим, хто потребує, і зробити це якісно і ненав'язливо. Але при цьому зробити все так, щоб допомога була ефективна».

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня стартувала перша за роки незалежності нашої країни комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат і не загрожує чесним громадянам, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги. Завдяки верифікації Мінфін розраховує зекономити для бюджету близько 5 млрд грн.

Кабінет міністрів України 3 березня прийняв постанову, що передбачає створення єдиної інформаційно-аналітичної системи електронних даних громадян України, основою якої стануть реєстри Національного банку, Пенсійного фонду, фондів обов'язкового соціального страхування, підприємств, установ, банків і фінансових організацій незалежно від форми власності. Збір даних буде здійснювати Мінфін.