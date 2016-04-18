Швейцарський центробанк схвалив кредит для НБУ на $200 мільйонів

Швейцарський національний банк надасть кредит Національному банку України на суму 200 млн дол. США у кілька траншів, які будуть спрямовані на поповнення міжнародних резервів країни.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на двосторонній кредитний договір між Нацбанком і з Швейцарським національним банком, який набув чинності 6 квітня і реалізує домовленості президента України Петра Порошенка та президента Швейцарської конфедерації Йоганна Шнайдер-Амманна про збільшення гуманітарної та фінансової допомоги Швейцарії для України.

Як наголошується у повідомленні, метою кредитного договору між центральними банками України та Швейцарії є доповнення фінансування Міжнародного валютного фонду в рамках механізму розширеного фінансування, що сприятиме стабілізації фінансової системи України.

«Укладення договору є фінансовою допомогою Україні з боку міжнародної спільноти і незаперечним свідченням довіри та підтримки реформ, що проводяться в нашій країні», - прокоментувала голова НБУ Валерія Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Йоганном Шнайдером-Амманном домовилися про надання Україні додаткових 200 млн дол.

Згодом голова НБУ Валерія Гонтарева, з участю якої відбувалася ця зустріч, повідомила, що отримані в рамках домовленостей між президентом України Петром Порошенком і президентом Швейцарії Йоганном Шнайдером-Амманном 200 млн дол. США будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів України.

Петро Порошенко очолював українську делегацію на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У ході роботи форуму Порошенко провів ряд важливих зустрічей, зокрема з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.