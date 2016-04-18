Розенко назвав умови для відновлення соцвиплат на окупованій частині Донбасу

Відновлення соціальних виплат на окупованій території України можливе тільки після повного виконання Мінських угод і відновлення територіальної цілісності країни, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

«Не держава Україна винна в припиненні всіх соціальних виплат на окупованій території України. Винні в припиненні виплат російські окупанти, які захопили там владу. Ми позбавлені можливості платити пенсії та інші соціальні виплати на цій території. Там немає відділень українських банків, немає відділень Пенсійного фонду, казначейства, там не працюють українські закони», - цитує Розенка прес-служба.

Віце-прем'єр-міністр також підкреслив, що на сьогодні людина може отримувати соціальну допомогу від України, в тому числі пенсію, тільки якщо вона постійно живе на території, підконтрольній українській владі.

«Відповідно до законів та нормативно-правових актів України повернення на окуповану територію є прямою підставою для втрати статусу вимушеного переселенця і припинення всіх соціальних виплат, у тому числі й пенсійних», - цитує Розенка прес-служба.

Читайте такожГройсман закликав нового міністра соцполітики надавати допомогу тільки тим, кому вона дійсно потрібна

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР. За українським законодавством, отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній території Україні. У той же час, багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних українській владі територіях.

Активісти громадських організацій відзначають часті помилки під час формування Службою безпеки України списків для верифікації переселенців, які підозрюються в незаконному отриманні соціальних виплат.

Також правозахисники та активісти наполягають на тому, що в законодавстві України відсутні будь-які підстави для того, щоб скасовувати виплату пенсій жителям окупованих територій. Згідно з українськими законами, громадянин має право одержувати зароблену пенсію, навіть перебуваючи за межами країни.

Читайте такожУкраїна не виплачуватиме пенсії переселенцям, які повернулися на непідконтрольну територію - Розенко

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 млн пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. В кінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисяч переселенців. Правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання переселенців для припинення зловживань при виплаті соціальної допомоги та пенсій.