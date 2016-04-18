Експерти Мінекономрозвитку спрогнозували зарплати українців на найближчі роки

Рівень безробіття в Україні у 2016 році становитиме близько 9,2%, а середня зарплата штатного працівника - 4993 грн. Про це йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У подальшому - в 2017 і 2018 роках - показник безробіття знизиться до 9% і 8,4%, відповідно, показник зарплати зросте до 5699 грн у 2017 році і 6360 грн у 2018 році. Разом з тим, експерти зазначають, що це середні значення, які можуть змінюватися в залежності від економічного розвитку країни.

Зокрема, у разі посилення негативних тенденцій, показник безробіття може становити вже у поточному році 10% і зрости до 2018 року до 11%. Позитивна динаміка дозволить знизити показник безробіття до 2018 року до 7,4%.

Зарплати у разі негативних тенденцій на ринку праці можуть скоротитися до 4,8 тис. грн у поточному році та скласти не більш як 5700 грн у 2018 році. Позитивна динаміка розвитку економіки дозволить збільшити середній показник зарплати штатного працівника до 7 тис. грн у 2018 році.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1% порівняно з 9,7% за підсумками 2014 року. Середня заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому збільшилася на 5,1%, або на 223 грн, порівнянно з січнем і становила 4585 грн.