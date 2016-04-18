Безробітних українців в березні поменшало на більш ніж 40 тисяч осіб

Рівень безробіття в Україні в березні 2016 року зменшився порівняно з лютим на 8%, в абсолютних цифрах - на 40,7 тис. осіб, до 467,5 тис., повідомила Державна служба статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,7% населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 40 тис. осіб – до 376,8 тис. При цьому середній розмір допомоги у березні становив 1566 грн проти 1509 грн у лютому поточного року. Отримали роботу в березні 9,6% зареєстрованих безробітних проти 4,9% місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в березні становив 9 осіб, тоді як у лютому на одну вакансію претендувало 13 безробітних.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, за даними Держстату, на кінець 2015 року становив 490,8 тис. осіб, а на кінець 2014 року - 512,2 тис. осіб, що в обох випадках відповідало 1,9% населення працездатного віку. Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1% порівняно з 9,7% за підсумками 2014 року.

Як зазначається в оприлюдненому у квітні 2016 року консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень безробіття в Україні в 2016 році прогнозується на рівні 9,2%.