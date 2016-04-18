Профільний комітет Ради представив проект стратегії розвитку банківської системи України

Як зазначив у ході презентації проекту голова комітету Сергій Рибалка, проект розроблений із залученням професійних експертів у сфері монетарного, валютного та банківського регулювання, а також громадських організацій, наукової, експертної та банківської спільноти.

«За останні 2 роки уряд і Національний банк не показали бачення стратегічних цілей - забезпечення прискореного економічного зростання і кардинальної зміни структури економіки. Немає системи довгострокових заходів для відходу від сировинного статусу. Дерегуляції, боротьби з корупцією або зниження бюджетного дефіциту явно недостатньо. Тільки власна високотехнологічна індустрія зробить населення України заможним», - сказав він.

За словами голови комітету, Україні необхідна система кредитних, податкових, інфраструктурних та інших стимулів, які дозволять прискорити розвиток економіки. Зокрема, мова йде про активізацію кредитування експортоорієнтованих виробництв, а також стимулювання виробництва готової продукції замість експорту сировини, щоб Україна перестала бути лише експортером руди, лісу-кругляка або зерна, а стійко повертала високі позиції в експорті машинобудування.

Також Рибалка зазначив, що існуюча на сьогодні Програма розвитку фінсектора до 2020 року не містить ключових цілей по зміні структури економіки, а задекларовані цією програмою принципи реалізуються на практиці. «Задекларовано стимулювання конкуренції та забезпечення рівноправності учасників фінансового сектора. Однак курс НБУ на зниження кількості банків і знищення невеликих банківських установ прямо суперечить цим деклараціям. Як можна говорити про дотримання іншого задекларованого принципу – про довіру між учасниками фінсектора і регуляторами, коли банкіри скаржаться нам в комітет на дії Нацбанку?», - заявив він.

На завершення голова комітету повідомив, що проект стратегії оприлюднений на сайті комітету та його сторінці в соцмережі Facebоok, і закликав усіх небайдужих надсилати свої зауваження та пропозиції, щоб представити на затвердження Верховної Ради системні пропозиції щодо реформування галузі, розроблені за участю широкого кола експертів. «Наша мета - продовжити публічну дискусію і прийти до конкретних програм і законопроектів», - резюмував депутат.

Згідно з текстом поданого проекту стратегії, її пріоритетами стануть високотехнологічна індустріалізація України та визначення відповідних пріоритетів для банківського кредитування, а також сприяння стабілізації валютного курсу як якоря зниження інфляції, введення мораторію на адміністративне підвищення цін і тарифів, перетворення держбанків в інструменти економічного зростання, залучення іноземного капіталу тільки в рамках національної економічної політики, підвищення ефективності використання міжнародної допомоги.

Серед цілей стратегії - підвищення якості політики Національного банку України, підвищення довіри до регулятора, банківської системи та національної валюти, а також розвиток цивілізованого конкурентного ринку банківських послуг і розвиток кредитування реального сектора економіки.

Для реалізації цих цілей, як зазначається в документі, необхідно прискорити призначення ради Національного банку України та підготувати ряд змін в банківське законодавство, включаючи доопрацювання закону «Про Національний банк України», розробку законів про банківському кредитуванні економіки і про валютне регулювання, а також потрібна системна підтримка банків для зниження рівня проблемних активів, у тому числі і ефективна реструктуризація валютних кредитів громадян і бізнесу.