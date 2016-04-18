Порошенко доручив Мінфіну та ДФС "зробити перший крок" до деофшоризації

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час робочої наради з представниками уряду, парламенту та фіскальних органів щодо розробки законодавчих пропозицій у проведені деофшоризації.

«Президент наголосив на своїй рішучій налаштованості щодо внесення законодавчих змін в сфері регулювання бізнесу, пов'язаного з офшорними компаніями, та створені умов та мотивацій для легалізації бізнесу і справедливої плати податків», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що президент підкреслив, що першим кроком має стати приєднання України до міжнародної конвенції із забезпечення доступу України до рахунків нерезидентів. Міністерство фінансів України і Державна фіскальна служба України мають зробити необхідні кроки для забезпечення підписання і ратифікації відповідної угоди, яка забезпечить доступ українським органам влади до рахунків українських резидентів в закордонних банках.

«На сьогоднішній день понад 30 країн приєднались до цієї ініціативи. На моє глибоке переконання, ця інформація має бути відкрита, прозора та облікована у відповідних органах влади», - цитує Порошенка його прес-служба.

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Наступним кроком, за словами президента, має бути забезпечено надходження податків в Україну від діяльності компаній, незалежно від того, зареєстровані вони в Україні чи за її межами, якщо вони прямо чи опосередковано належить українському резидентові.

«Якщо український резидент не сплачує податки в Україні, це має розглядатись українським законодавством як ухилення від сплати податків і має тягнути за собою відповідну відповідальність», - наголосив глава держави.

Порошенко зауважив, що відповідний досвід існує у багатьох країнах світу і «нам не потрібно винаходити велосипед і швидко запровадити ці зміни до законодавства».

Президент також наголосив на необхідності надання Комісії з питань цінних паперів та фондового ринку можливості отримувати необхідний обсяг інформації для запобігання використанню механізму для уникнення оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня були обнародувані так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувався Порошенко.

В цей же день українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів Roshen.

Відразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий в траст, і президент не має відношення до управління цим активом.