Банк Росії після провалу переговорів щодо заморожування нафти різко опустив курс рубля

У Росії офіційний курс долара, встановлений Банком Росії на 19 квітня, становить 68,27 рубля. Він зріс на 2,22 рубля. Євро при цьому подорожчав до 77,13 рубля (плюс 2,79 рубля). Відповідна інформація міститься на сайті регулятора, передає Lenta.ru.

На Московській біржі американська валюта торгується біля позначки 67,85 рубля (подорожчала на 2 відсотки), єдина європейська — 76,72 рубля (плюс 2,3 відсотка).

Російська валюта слабшає на тлі падіння нафтових котирувань після провалу переговорів у катарській столиці Доха. 17 квітня там відбулася зустріч представників країн-виробників нафти. Очікувалося, що сторони підпишуть угоду про заморожування видобутку, щоб не допустити подальшого падіння цін на вуглеводні.

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Але угода не відбулася — Саудівська Аравія відмовилася підписувати будь-які документи без участі Ірану. На тлі інформації про провал переговорів нафта Brent подешевшала майже на 5 відсотків, до 40,16 долара, а американська валюта в РФ подорожчала до 68,3 рубля.