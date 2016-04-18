Виплати вкладникам банку "Фінанси та Кредит" обіцяють відновити в першій половині травня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відновити виплату гарантованих відшкодувань вкладникам банку «Фінанси та Кредит» після технологічної перерви в першій половині травня.

Як повідомляється на сайті фонду, у зв'язку з продовженням виплат за загальним реєстром вкладників для отримання відшкодування особам, які не звернулись у відповідні банки-агенти до 13 квітня, надсилати листи до фонду з індивідуальним зверненням не потрібно.

Фонд обіцяє повідомити про точну дату відновлення виплат і перелік банків-агентів додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Фінанси та Кредит». Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У 2015 році НБУ надав банку два стабілізаційні кредити - на 700 млн грн у лютому і на 750 млн грн у червні, а 19 серпня підтвердив виконання банком «Фінанси та Кредит» плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

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Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

В рамках чинного законодавства Фонд гарантування вкладів відшкодовує вкладникам неплатоспроможних банків втрати коштів у межах 200 тис. грн, тоді як повернення коштів понад цю суму, а також кошти бізнесу виплачуються після формування реєстру кредиторів у встановленій черговості за рахунок реалізації активів банку.