Заборгованість по зарплаті в Росії зросла на 35,4%

Про це повідомляє РБК з посиланням на дані Росстату.

Загальна кількість працівників, перед якими у роботодавців були борги по зарплаті, Росстат оцінює в 78 тис. осіб, що становить менше 1% працівників по врахованим видами економічної діяльності. Більше третини з них (39%) — це працівники обробних виробництв, 21% працює у сфері будівництва, 13% — транспорту, 7% — сільського господарства, 5% — виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, 4% — видобутку корисних копалин.

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У переважній більшості випадків причиною виникнення заборгованості стала відсутність в організацій-роботодавців власних коштів, частка боргів по зарплаті, що утворилися через несвоєчасне перерахування коштів з бюджетів всіх рівнів, становить менше 2%.

На 1 квітня 2016 року заборгованість по заробітній платі через несвоєчасне одержання коштів з федерального бюджету була в п'яти регіонах Росії, через збої в надходженні коштів з регіональних бюджетів — у чотирьох регіонах, через несвоєчасне одержання коштів з місцевих бюджетів — у 14 регіонах.

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Із загальної суми невиплаченої заробітної плати на борги, що утворилися в 2015 році, доводиться 1,837 млрд руб. (41,1%), в 2014 році і раніше — 601 млн руб. (13,4%).