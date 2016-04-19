Китай виділив Еквадору $2 мільярди кредиту

Міністерство фінансів Еквадору в понеділок підписало угоду з банком розвитку Китаю щодо отримання кредиту на 2 мільярди доларів буквально через півтора дні після потужного землетрусу, що стався в південноамериканській країні.

Кредит розділений на два транші, повідомляє портал El Comercio. Перший, на 1,5 мільярда доларів, може бути використаний на будь-які цілі і буде перерахований в найближчі тижні. Другий (в розмірі 0,5 мільярда доларів) пов'язаний з реалізацією інвестиційних проектів і буде зарахований в міру виконання даних контрактів, пише Прайм.

За словами голови еквадорського Мінфіну Фаусто Еррери, за допомогою КНР його країна запустила реалізацію важливих проектів у таких галузях, як вуглеводні, гірничорудна промисловість, будівництво ГЕС.

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Також нафтова компанія Petroecuador продовжила свої домовленості з китайською Petrochina про купівлю-продаж нафти. У 2009 році компанії домовилися про співпрацю, і Еквадор зобов'язався поставляти близько 3 мільйонів барелів нафти в Китай щомісяця.