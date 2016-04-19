Україна знаходиться у програмі МВФ – Гонтарева

Українська делегація під керівництвом голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в ході щорічних весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні зустрілася з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

«Реформи, які передбачені в програмі МВФ, є для нас першочерговими. На зустрічі ми підтвердили, що Україна перебуває в програмі, і новий уряд сприятиме продовженню співпраці з МВФ», - повідомляється на сторінці НБУ у соцмережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ.

Як йдеться в повідомленні, Крістін Лагард зазначила, що Фонд готовий продовжити підтримку України на шляху економічних реформ, і анонсувала візит місії МВФ в Україну найближчим часом.

У Вашингтоні голова НБУ зустрілася з виконавчим директором МВФ від нашої групи країн Мено Снелом і головами ряду центробанків, а також взяла участь у засіданні фінансового комітету МВФ, де учасники обговорювали світову фінансову політику і кроки, які необхідно зробити для посилення зростання світової економіки.

Гонтарева завершила свій візит зустріччю із заступником міністра фінансів США з міжнародних питань Натаном Шиїтсом, у ході якої сторони обговорювали питання макроекономічної ситуації в Україні та подальшого співробітництва.

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Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева на чолі української делегації взяла участь у щорічних весняних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні.

Щороку тисячі чиновників, голів центральних банків, журналістів, представників громадських організацій, учасників академічних кіл і приватного сектору по всьому світу збираються у Вашингтоні для так званих Spring Meeting, які організовують Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. В цьому році весняні зустрічі проходили у Вашингтоні 12-17 квітня.

У програмі заходу семінари, конференції та брифінги, на яких обговорювалися проблеми глобальної економіки, міжнародного розвитку і фінансових ринків.