Центробанк Китаю влив у фінансову систему країни $14 мільярдів

Народний банк Китаю (центробанк) у вівторок влив у фінансову систему країни 90 млрд юанів ($13,89 млрд) за допомогою операцій зворотнього РЕПО (купівля цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу за фіксованою ціною). Про це повідомляється на сайті центробанку, передає ТАСС.

Регулятор провів операції РЕПО терміном на сім днів та прибутковістю 2,25%. В Народному банку пояснюють свої дії необхідністю підтримати рівень ліквідності на міжбанківському ринку "на прийнятному рівні".

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"Сьогодні настає термін погашення операцій РЕПО в розмірі 60 млрд юанів ($9,24 млрд). Регулятор має намір злегка підвищити рівень ліквідності на міжбанківському ринку", - повідомив аналітик інвестиційної компанії Dongfang Securities Ван Цзяньчен.