Доходи місцевих бюджетів за квартал зросли майже вдвічі - до 30 мільярдів

Доходи місцевих бюджетів у першому кварталі поточного року зросли на 46% - до 30 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

На думку Зубка, зростання доходів стало свідченням ефективної політики бюджетної децентралізації та поліпшення адміністрування податків. Зокрема, за інформацією віце-прем'єр-міністра, зростання доходів лише з податку на доходи фізосіб становить близько 150%. Загальний обсяг зборів за I квартал нинішнього року становить 15,9 млрд грн. Причому таке значне збільшення податкових відрахувань, впевнений Зубко, стало можливим завдяки зниженню ставки єдиного соціального внеску і підвищення рівня зарплат.

Також досить значним став дохід з податку на землю, що становив за підсумками січня-березня 5 млрд грн.

«Зазначені показники - це безперечний ефект від бюджетної децентралізації. Це не просто цифри на папері, а реальні можливості для місцевого самоврядування змінювати життя на своїх територіях - надавати якісні послуги, робити їх доступнішими і сучаснішими», - цитує прес-служба Зубка.

Як повідомляв УНІАН, процес децентралізації влади, який передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, почався в Україні в 2015 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, зокрема й грошові, на свій розсуд.