Фіскальна служба прокоментувала втрату понад 500 тисяч документів: все відновлено

Державна фіскальна служба відновила всі документи, загублені в грудні 2015 року в результаті технічного збою. Про це йдеться в коментарі прес-служби ДФС, переданому УНІАН.

«У ДФС дійсно мав місце збій у роботі автоматизованої системи «Управління документами». З метою виявлення причин такого збою керівництво ДФС ініціювало проведення відповідної внутрішньої перевірки. За її результатами було встановлено, що збій призвів до втрати електронних копій внутрішніх документів, а також частини зовнішньої кореспонденції, яка надходила до ДФС, - йдеться в коментарі служби. – На сьогодні заходи з відновлення втраченої інформації завершено, документи в електронному вигляді відновлено відповідно до оригіналів, що зберігаються в паперовому вигляді».

Як наголосили у відомстві, причини збою - застаріле обладнання, неможливість забезпечення належних умов для розміщення серверів та іншого обладнання, а також неможливість забезпечити належний рівень захисту інформації.

«За допущені прорахунки і неналежне виконання службових обов'язків у даному конкретному випадку відповідальних осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено. Наразі всі інформаційні системи ДФС працюють у штатному режимі. Хоча питання застарілого обладнання залишається відкритим», - наголосили в ДФС.

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд ЗМІ опублікували наказ ДФС, у якому зазначалося, що в період з 6 по 11 грудня 2015 року в ДФС було втрачено близько 3 террабайт інформації, зокрема й близько 531 тисячі електронних документів і резолюцій до них, 26 тисяч даних у реєстраційних картках, 4,1 тисячі реєстраційних карток, з яких 128 – Верховної Ради України, 174 – Кабінету міністрів України, 136 – Міністерства фінансів України, 2062 – інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, 1547 – юридичних осіб, 3,1 тисячі контрольних карток. Втрата такого масиву інформації пояснювалася «виникненням і нагромадженням помилок у системі зберігання даних Hitachi VSP, які призвели до неможливості створення резервної копії системи».