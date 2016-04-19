Радник Путіна підрахував, скільки російських грошей знаходиться в офшорах

У Росії майже $500 млрд знаходиться в офшорах і ці гроші, зокрема, забезпечують відтворення російської економіки.

Про це повідомив радник президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв, виступаючи з доповіддю на раді з питань економічного розвитку в Ростові-на-Дону, повідомляє ТАСС.

"Ми дуже сильно залежимо від офшоризации. Практично в офшорах у нас висить півтрильйона доларів, які забезпечують відтворення нашої економіки. Ще півтрильйона вивезені назавжди, мабуть. Вони не повертаються в економічний обіг. Але, тим не менш, 50 млрд доларів щорічно проходять з офшорів до нас і дещо більше випливає назад", - сказав Глазьєв.

Він зазначив, що поки санкції не торкнулися російських офшорів, але, на його думку, це справа найближчого майбутнього. "Якщо ці гроші будуть заморожені, то це буде дуже серйозним ударом по відтворенню нашої економіки", - сказав радник президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня були оприлюднені так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувалися «друзі Путіна». Близькі до Путіна люди "відмили" через офшори більше $2 мільярдів.