Кубів розраховує отримати $1,7 мільярда від МВФ до кінця червня

Україна розраховує завершити переговори з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом щодо другого перегляду програми реформ, затвердженої в березні 2015 року, і отримати третій транш кредиту у розмірі орієнтовно 1,7 млрд дол. до кінця другого кварталу поточного року, повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

При цьому він зазначив, що попередній план роботи з МВФ має бути опрацьований і затверджений за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана вже до 1 травня.

«Вчора відбулося засідання робочої групи, де були присутні Мінфін і Мінекономіки, була проговорена структура комунікації (з Фондом - УНІАН). Є певна часова лінійка з виконання доручень, включаючи підготовку законопроектів, прийняття законопроектів у Верховній Раді. Мабуть, потім буде проведено скайп-конференцюя з МВФ, ми отримаємо додаткові принципи формування позиції Мінфіну й Мінекономіки, та інших міністерств. Потім ми все це викладемо на папері і поінформуємо. Це займе якийсь час, але ми хочемо зробити це найближчим часом. Це має бути зроблено до 1 травня, прем'єр чітко поставив завдання», - сказав Кубів.

За його словами, позиція української влади враховуватиме думку інших кредиторів країни - ЄБРР і Світового банку.

«Робота йде дуже ефективно, на даний момент багато залежить від нас. Потрібно зробити те, що ми повинні були зробити», - сказав перший віце-прем'єр.

При цьому, говорячи про транші, Кубів наголосив, що на даний момент Україна не наполягає на об'єднанні декількох траншів. «Зараз питання в тому, що треба було провести інвентаризацію (виконаної роботи - УНІАН), підготувати законопроекти, пройти їх хоч би у першому читанні і потім представити все на папері, - сказав він. - Плануємо зробити все (включаючи перегляд програми і отримання коштів) до кінця кварталу - так було б правильно сказати. Травень або червень».

Раніше глава уряду Володимир Гройсман і президент України Петро Порошенко відзначали безальтернативність відновлення співпраці з МВФ. У Фонді також підкреслювали готовність працювати з новим українським урядом.

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Як повідомляв УНІАН, голова МВФ Крістін Лагард на зустрічі з головою НБУ Валерією Гонтаревою в Вашингтоні зазначила, що Фонд готовий продовжити підтримку України на шляху економічних реформ, і анонсувала візит місії МВФ до України найближчим часом.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. - 4 серпня 2015 року.

На даний момент йде другий перегляд програми. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду повинен стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.

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Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги - 1 млрд дол . у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу та Світового банку.