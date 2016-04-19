Україна може вилізти з боргової ями МВФ за три роки - Думчев

Нашій країні не потрібно 20 років, про які кажуть песимісти, щоб повністю розрахуватися з МВФ – про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив політик Сергій Думчев.

За його словами, достатньо три роки, щоб повністю погасити заборгованість України перед МВФ. А це, на сьогоднішній день, трохи більше 10 млрд доларів за кредитами stand-by, EFF, залученими у 2014-2015 роках.

«Якщо скласти суму кредиту та дотацій на держпідприємства, то вийде, що з кредитами МВФ, лише за рахунок приватизації держпідприємств, вдасться розрахуватися за 3 роки! У підсумку, ми не тільки закриємо боргові зобов'язання, але і зможемо збільшити ВВП країни на 2,6%», - зазначив Думчев.

Політик пропонує власне бачення приватизації – залучити незалежних аудиторів, щоб важливий процес не перетворився в черговий корупційний фарс.

«Зрозуміло, що приватизацію слід проводити прозоро. А не так, як у 2004 році з Криворіжсталлю. Коли підприємство було продано олігархам за 4 мільярди гривень і перепродано Mittal Steel за 24 мільярди гривень. Потрібно залучити відомі іноземні аудиторські компанії, такі як PricewaterhouseCoopers, Deloitte або Ernst & Young. Щоб вони визначили реальну ринкову вартість усіх держпідприємств. Самі торги потрібно організувати так, щоб кожен українець міг стежити за ходом аукціонів. Аж до прямої відеотрансляції в інтернеті. Тільки так ми зможемо провести реальну приватизацію, отримати гроші і розрахуватися з боргами МВФ за 3 роки. І жодних 20 років бідності», - заявив Думчев.