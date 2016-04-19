Гройсман назвав пріоритетні реформи нового уряду

Пріоритетом роботи нового уряду України, затвердженого Верховною Радою в середині квітня, є проведення реформ, здатних поліпшити ділове середовище, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

«Для нас пріоритет - реформи, які дозволять поліпшити бізнес-середовище», - сказав Гройсман.

При цьому він відзначив, що в уряді добре знають існуючі проблеми - у сфері податкового законодавства, митного регулювання, роботі контролюючих організацій. Проте влада готова змінювати ситуацію.

Гройсман зазначив, що в цьому контексті досвід Данії в питаннях дерегуляції був би вкрай корисний Україні. «Данія посідає перші місця з точки зору ведення бізнесу, вона має дуже низький рівень корупційних проявів. Думаю, що тут наші двосторонні відносини мають великий потенціал для розвитку. І ми сьогодні намітили план спільних дій», - сказав Гройсман.

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Раніше глава уряду Данії зазначав, що Данія зацікавлена в реалізації спільних з Україною проектів у сфері енергетики та сільського господарства.