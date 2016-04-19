Гривня на міжбанку торгується по 25,47 за долар

У вівторок, 19 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,42/25,47 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,8050/28,8600 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3860/0,38810 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,4343 грн/дол., на цю годину було укладено 64 угоди на суму 28,27 млн дол.