Експерти пояснили, завдяки чому гривня зміцнилася в останні два тижні

Зміцнення гривні до долара США на міжбанківському і готівковому валютному ринку в останні два тижні зумовлене зростанням обсягів експортної виручки і продажу валюти експортерами, вважають опитані УНІАН експерти.

Зокрема, голова ради ГО ACI Ukraine Павло Козак назвав основною причиною зміцнення гривні сприятливу для України ситуацію на світовому ринку. «Основні продавці валюти - металурги, ціна на продукцію яких у даний момент демонструє позитивну динаміку», - зазначив він. За словами експерта, навіть якщо ще не почала надходити валютна виручка, металурги можуть брати валютні кредити під очікувані надходження.

«З іншого боку, продовжує сповільнюватися імпорт України з-за кордону. З урахуванням того, що ціна на газ для нашої країни у найближчі півроку розраховуватиметься виходячи з низької ціни на нафту, яка була взимку цього року, перспективи курсу гривні має доволі оптимістичний вигляд», - додав Козак із застереженням, що затьмарює цю картину тільки невизначеність подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також політична нестабільність, пов'язана зі зміною уряду.

Головний економіст Dragon Capital Олена Білан також пояснює стабілізацію і зміцнення гривні до долара зовнішніми факторами, включаючи суттєве підвищення цін на сталь і руду на світових ринках. «Доки зберігається така сприятлива зовнішня ситуація, курс гривні коливатиметься в діапазоні 26-27 грн/дол.», - прогнозує вона.

Разом з тим, на думку експерта, у найближчі місяці на курс можуть вплинути також внутрішні чинники. «Якщо вирішення політичної кризи призведе до швидкого відновлення кредитування від МВФ, то для курсу з'явиться додатковий позитивний чинник, і не виключене подальше незначне зміцнення нацвалюти», - додала Білан, при цьому зазначивши, що затягування співпраці з МВФ і відкочування у реформах негативно позначаться на гривні.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня після девальвації в січні-лютому на 13,4% - до 27,20-27,30 грн/дол. за офіційним курсом, за підсумками березня в цілому зміцнилася до долара на 3% - до 26,20-26,30 грн/дол. У квітні ця тенденція триває, і останні два тижні гривня поступово зміцнюється. Вчора, 18 квітня, НБУ встановив курс на рівні 25,48 грн/дол., або на рівні кінця січня поточного року.

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