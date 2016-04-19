З початку року до бюджету України надійшло лише 77 тисяч конфіскованих "корупційних" гривень
Уряд планує цього року повернути 7,7 млрд грн.
Україна за перший квартал цього року повернула три тисячі доларів, які були отримані корупційним шляхом.
Про це повідомляється у відповіді Міністерства фінансів України на запит експерта з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліба Каневського, який надав документ у розпорядження ТСН.
"Станом на 1 квітня 2016 року до державного бюджету фактично надійшло 77,4 тис. грн конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення", - повідомив заступник міністра фінансів Роман Качур.
В цілому в 2016 році в уряді планують повернути мільярди гривень, які повинні спрямувати на протистояння збройній агресії Росії.
"Тобто, у першому кварталі за нинішнім курсом повернуто близько трьох тисяч доларів. Нагадаю, за цей рік уряд хоче повернути 7,7 мільярдів гривень. Майже по два мільярди в квартал. Неозброєним оком видно, що уряд разом з правоохоронними органами не встигають за бюджетним планом", - зазначив Уманський.
Слід зазначити, що за весь минулий рік до держбюджету повернули лише 100,1 тис. гривень.
У Генпрокуратурі такі провальні результати минулого року пояснили юридичними колізіями. Мовляв, уряд зобов'язав повертати гроші за бюджетною статтею "привласнення корупційними методами", словосполучення яке відсутнє в законодавстві. Тому корупційні гроші повертали за різними статтями не тільки в бюджет, але і на рахунки державних підприємств. Кабмін виправив колізію, але на суму це не вплинуло.