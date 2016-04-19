З початку року до бюджету України надійшло лише 77 тисяч конфіскованих "корупційних" гривень

Україна за перший квартал цього року повернула три тисячі доларів, які були отримані корупційним шляхом.

Про це повідомляється у відповіді Міністерства фінансів України на запит експерта з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліба Каневського, який надав документ у розпорядження ТСН.

"Станом на 1 квітня 2016 року до державного бюджету фактично надійшло 77,4 тис. грн конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення", - повідомив заступник міністра фінансів Роман Качур.

В цілому в 2016 році в уряді планують повернути мільярди гривень, які повинні спрямувати на протистояння збройній агресії Росії.

"Тобто, у першому кварталі за нинішнім курсом повернуто близько трьох тисяч доларів. Нагадаю, за цей рік уряд хоче повернути 7,7 мільярдів гривень. Майже по два мільярди в квартал. Неозброєним оком видно, що уряд разом з правоохоронними органами не встигають за бюджетним планом", - зазначив Уманський.

Слід зазначити, що за весь минулий рік до держбюджету повернули лише 100,1 тис. гривень.

У Генпрокуратурі такі провальні результати минулого року пояснили юридичними колізіями. Мовляв, уряд зобов'язав повертати гроші за бюджетною статтею "привласнення корупційними методами", словосполучення яке відсутнє в законодавстві. Тому корупційні гроші повертали за різними статтями не тільки в бюджет, але і на рахунки державних підприємств. Кабмін виправив колізію, але на суму це не вплинуло.