Росіян попередили про загрозу вічної стагнації

Росії загрожує вічна стагнація у разі, якщо влада не проводитиме політику, спрямовану на вирішення структурних проблем, підвищення продуктивності праці та диверсифікацію економіки, повідомляє Би-би-си з посиланням на заступника голови російського центробанку Ксенію Юдаєву.

"У своєму виступі на науковій конференції у Вищій школі економіки вона заявила, що економічному зростанню країни перешкоджають одразу кілька структурних проблем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них Юдаєва назвала демографічну, яка пов'язана із щорічним скороченням працездатного населення на 900 тисяч осіб, брак інвестицій та низький рівень продуктивності праці.

За словами Юдаєвої, для вирішення цих проблем необхідні інвестиції, які підвищать продуктивність праці.

"Цей процес найчастіше пов'язаний з розвитком нових компаній, які витісняють з ринку застарілі виробництва. А це відбувається у висококонкурентному середовищі", - сказала вона.

Джерелом цих інвестицій, за словами Юдаєвою, мають стати заощадження та іноземний капітал. Також вона зазначила необхідність диверсифікації російського експорту.

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна раніше заявила, що в 2016-му році бюджетний дефіцит неминучий і залишається серйозною загрозою для виконання поставленої мети знизити рівень інфляції в країні.

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За її словами, головне - не зводити цей дефіцит до мінімуму, а розробити бюджетну стратегію, яка покаже, яким буде збалансований бюджет в середньостроковій перспективі.