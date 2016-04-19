Данія підтримує продовження санкцій ЄС проти Росії - прем’єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Королівства Данія Ларс Льокке Расмуссен під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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"Я також хочу висловити свою стурбованість стосовно загострення насилля, яке ми бачили в останні місяці. Я сподіваюся, що політичні обговорення у "нормандському форматі" призведуть до прогресу. І я можу запевнити вас, що Данія підтримуватиме санкції ЄС проти Росії. Вони повинні зберігатися, поки Мінські угоди не будуть повністю виконані", - наголосив Расмуссен.