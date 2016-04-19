НБУ купив сьогодні у банків $30 мільйонів

Національний банк України на аукціоні сьогодні, 19 квітня, викупив у банків весь анонсований обсяг валюти на рівні 30 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,4552 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 39,90 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 25,42/25,48 грн/дол.

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Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на цю годину встановився на рівні 25,4388 грн/дол., учасники ринку уклали 264 угоди на суму 91,07 млн дол.