СОТ сьогодні розпочала перший огляд торговельної політики України

Світова організація торгівлі 19-21 квітня проведе перший огляд торговельної політики України з моменту отримання членства в цій організації, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

Українську делегацію, яка представлятиме торговельну політику в СОТ, очолює торговий представник Наталія Микольська.

“19-21.04 в СОТ вперше після приєднання України відбувається огляд торговельної політики України", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку зазначили, що огляд викликав значний інтерес в учасників СОТ, які задали близько 450 питань.

Пізніше прес-служба міністерства повідомила, що українська делегація візьме участь в обговоренні двох ключових документів, які інформують про стан практично всіх галузей економіки України: звіту Секретаріату СОТ та доповіді уряду України про торговельну політику. Згідно з процедурою, опонентом делегації України з боку СОТ буде постійний представник Швейцарії у СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ висунула вимогу до Росії негайно усунути всі торговельні обмеження, включаючи блокування транзиту.

Вимогу України підтримали 8 членів "Великої двадцятки" - Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.

Україна стала членом СОТ 16 травня 2008 року.

Довідка УНІАН. Огляди торговельної політики СОТ є регулярними і дають можливість обговорити цілі і якість заходів, що вживаються урядами членів СОТ у сфері торгівлі, їхню політику і потреби, а також дають можливість розгорнути дискусію і забезпечити зворотний зв'язок у ефективності торгової політики і можливості її вдосконалення.

Частота таких досліджень залежить від розміру країни. Чотири найбільших світових трейдера (ЄС, США, Японія і Китай) проходять процедуру приблизно раз у два роки. Наступні 16 членів СОТ (враховуючи їхню частку у світовій торгівлі) переглядаються кожні чотири роки. Решта членів, зокрема й Україна, переглядаються кожні шість років із можливістю тривалого перехідного періоду для найменш розвинених країн.